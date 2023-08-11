Звуки вибухів та потужна пожежа: мешканцям Підмосков’я знову не спалося (фото, відео)

Біля будівлі обрушилася покрівля

Пізнього вечора 10 серпня в підмосковному Одинцово спалахнула потужна пожежа, там вогонь охопив склади.

Як пишуть місцеві ЗМІ, пожежа почалася близько 23:00, після чого вогонь швидко поширився на площі 2800 квадратних метрів.

Крім складів двох логістичних компаній, там також розташована організація з прийому вторсировини.

Полум’я бурхливої пожежі можна було побачити за кілька кілометрів від місця подій.

Вночі пожежу вдалося локалізувати.

За даними іншого джерела, під час пожежі на складі постраждав місцевий сторож, який стрибнув із другого поверху. За попередніми даними, він зламав ребра.

Також відомо, що по всій площі складів обрушилася покрівля та перекриття.

Деякі пабліки пишуть, що мешканці Одинцово повідомляли про вибухи під час пожежі.

Цікаво, що на день раніше в цьому районі збили безпілотники.

Офіційна влада російської столиці поки що про причини пожежі нічого не повідомляла. Також не було інформації щодо її ліквідації.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 10 серпня два безпілотники летіли у напрямку москви. Влада заявила, що обидва дрони нібито були збиті, але в підмосковному Домодєдово спалахнула масштабна пожежа.