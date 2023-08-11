Звуки взрывов и мощный пожар: жителям Подмосковья снова не спалось (фото, видео)

У здания обрушилась кровля

Поздним вечером 10 августа в подмосковном Одинцово вспыхнул мощный пожар, там огонь охватил склады.

Как пишут местные СМИ, возгорание началось около 23:00, после чего огонь быстро распространился на площади 2800 квадратных метров.

Кроме складов двух логистических компаний там также расположена организация по приёму вторсырья.

Пламя бушующего пожара можно было увидеть за несколько километров от места событий.

Ночью пожар удалось локализовать.

По данным другого источника, во время пожара на складе пострадал местный сторож, который спрыгнул со второго этажа. По предварительным данным, он сломал ребра.

Также известно, что по всей площади складов обрушилась кровля и перекрытия.

Некоторые паблики пишут, что жители Одинцово сообщали о взрывах во время пожара.

Интересно, что днем ранее в этом районе сбили беспилотники.

Официальные власти российской столицы пока о причинах пожара ничего не сообщали. Также не было информации о его ликвидации.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 августа два беспилотника летели в направлении москвы. Власти заявили, что оба дрона якобы были сбиты, но в подмосковном Домодедово вспыхнул масштабный пожар.