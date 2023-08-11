Война — день 534: россия продолжает обстреливать города, но медленно сдает позиции на фронте

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 11 августа. россия продолжает обстрелы мирных городов, которые, к сожалению, не обходятся без жертв. Но несмотря ни на что, Вооруженные силы Украины продолжают держать фронт и имеют частичные успехи в контрнаступлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:15 Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

00:00 Воздушные силы ВСУ сообщают об ракетной опасности для Винницкой области.

Карта боевых действий на начало суток от DeepState выглядит так:

Информацию за 8 августа смотрите по ссылке: Война — день 531: инициатива на фронте на стороне ВСУ, однако оккупанты продолжают бить по мирным городам

С данными за 9 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 532: Ставка Зеленского в специальном формате и успехи ВСУ

О том, что происходило 10 августа, читайте в материале: Война — день 533: ВСУ наступают на трех направлениях, а оккупанты продолжают терроризировать украинцев