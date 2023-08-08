Война — день 531: инициатива на фронте на стороне ВСУ, однако оккупанты продолжают бить по мирным городам

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают свою тактику обстрела ракетами украинских городов, в том числе нанося удары по жилым многоэтажным домам, как это было накануне в Покровске. Вместе с тем на фронте ВСУ успешно сдерживают войска оккупантов. Более того, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские силы обороны "инициатива на нашей стороне".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На левом берегу Киева жители слышали сильный взрыв. Подробности пока неизвестны, тревога не объявлялась.

Информацию за 5 августа смотрите по ссылке: Война — день 528: ВСУ прорываются через линии обороны оккупантов, а россияне готовятся к новым обстрелам

С данными за 6 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 529: россияне пытаются перейти в наступление и продолжают массированные обстрелы Украины

О том, что происходило 7 августа, читайте в материале: Война — день 530: ВСУ замедлились под Бахмутом, а россияне продолжают обстрелы