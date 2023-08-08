Враг атакует, ВСУ сдерживают его натиск и наступают на двух участках фронта: свежие карты боев

Силы обороны активизировали разведку беспилотников и контрбатарейный огонь в Херсонской области

Идет 531-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 7 августа украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта: на Бердянском и Мелитопольском, продолжаются тяжелые бои под Бахмутом.

Об этом говорится в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).

Российские войска 7 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка — Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей, в западной части Запорожской области.

Луганская и Харьковская области

7 августа украинские силы вели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово, но не имели никаких подтвержденных успехов.

Оккупанты вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и смогли продвинутся. На геолокационных кадрах, опубликованных 5 августа, видно, что враг захватил Новоселовское.

Украинские официальные лица сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки вблизи Синьковки, к востоку от Петропавловки, к северу от Ивановки, к югу от Новоселовского, около Новоегоровки, Сергеевки и возле Надежды.

Луганская и Харьковская области

Российские войска вели наземные атаки вокруг Кременной 7 августа. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты без успеха атаковали в районе Серебрянского леса и вблизи Белогоровки.

Донецкая область

Украинские войска вели наступательные операции у Бахмута, но не продвинулись 7 августа.

Заместительница Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что бои продолжаются около Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Бахмутское направление

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские силы вблизи Андреевки, Курдюмовки, Дилиевки и Дружбы.

Российские войска вели наступательные действия по линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись 7 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили безуспешные наземные атаки у Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.

Донецкая область

"Южная ось"

7 августа российские войска совершили безуспешную атаку вдоль на границе Донецкой и Запорожской областей. Маляр и российский "военкор" сообщили, что враг пытался вернуть утраченные позиции вблизи Старомайорского.

7 августа украинские войска продолжили наступательные действия в западной части Запорожской области, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов. Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают успешные наступательные действия на Мелитопольском направлении и укрепляют позиции вблизи Малой Токмачки и Роботино.

Запорожская область

Российские войска провели контратаки и, как сообщается, восстановили некоторые утраченные позиции на западе Запорожской области 7 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции вблизи Роботино.

Херсонская и Николаевская области

Российский военный блогер предупредил, что украинские войска активизировали разведку беспилотников и контрбатарейный огонь в Херсонской области. В Главном управлении военной разведки (ГУР) Украины сообщили, что батальон ГУР "Шаман" продолжает действия на оккупированном рф восточном (левом) берегу Херсонской области, но не уточнили, где происходят эти действия.

Как сообщал "Телеграф", бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что за последние три недели украинского контрнаступления на фронте произошло много перемен, хоть их и не видно на карте.