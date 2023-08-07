Судьба контрнаступления решится там: военный рассказал, когда ВСУ пробьют вторую линию обороны россиян

Вторая линия обороны россиян будет не менее сложной, чем первая

За последние три недели украинского контрнаступления на фронте произошло много перемен, хоть их и не видно на карте.

Как рассказал бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Новынарне", на днях официальные лица озвучили цифру о том, что за первые два месяца был освобожден 241 квадратный километр и это многих людей натолкнуло на неверные выводы.

"Произошло практически полное уничтожение первой из трех линии обороны россиян. И это уже другой разговор… и фактически мы вышли на вторую линию по меньшей мере в трех районах — Старомайорское, Орехово, Работино", — сообщил он.

При этом Дикий отметил, что вторую линию можно считать основной и она сильно отличается от первой. Он отметил, что на первой в основном были опорные пункты, но сплошные минные поля на сотни километров, чего не было даже во Второй мировой войне.

На второй же линии минных полей меньше, но сплошными там являются укрепления, которые представляют собой сотни километров сплошных траншей с бетонированными дотами среди них.

"Это даже не Вторая мировая, а классика Первой", — сказал Дикий и добавил, что третья линия больше необходима для обеспечения первых двух.

Вместе с тем он добавил, что за эти два месяца ВСУ удалось уничтожить огромное количество россиян. Дикий добавил, что ВСУ тоже несут потери, но даже несмотря на то, что они в наступлении, потери в их рядах в два-три раза меньше, чем потери среди оккупантов.

По его словам, судьба контрнаступления решится на второй линии, однако ее преодоление может занять такое же время, как и преодоление первой — то есть по меньшей мере полутора месяца.

Как сообщалось ранее, в ВСУ ранее рассказали, что оккупанты устроили на захваченных территориях эшелонированную систему инженерных заграждений. Она состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км.