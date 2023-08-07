Оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Покровске: есть жертвы (видео)

Спасатели уже работают на месте

Российские оккупанты обстреляли город Покровск в Донецкой области, из-за чего была разрушена жилая многоэтажка.

Как сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими обстрелами Донбасса хотят оставить от него лишь обожженные камни.

По его словам, в жилой дом прилетели две ракеты, из-за чего он получил существенные разрушения. Уже известно о погибших, однако их количество уточняется.

Спасатели уже работают на месте.

"Должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", — сообщил он.

Позже Краматорский горсовет обнародовал информацию о том, что пока известно об одном погибшем и 7 раненных.

Еще пару видеозаписей с места происшествия обнародовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 августа оккупанты нанесли удар по жилым домам в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Еще как минимум 7 граждан получили ранения различной степени тяжести.