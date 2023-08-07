Ночная атака без жертв не прошла: россияне снова ударили по Херсону (фото)

Россияне стреляли по городу и области всю ночь

В результате ночной атаки россиян на Херсон есть раненые и погибшие. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 7 августа около 00:05 российские войска в очередной раз обстреляли город Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом, возникли пожары. Под завалами частного дома погибла женщина. Еще как минимум 7 граждан получили ранения различной степени тяжести. При этом данные еще уточняются.

Глава Херсонской ОВА Александр Проскудин рассказал более подробно об очередном преступлении оккупантов:

"Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо.

Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

Около 03:15 армия россии вновь атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали".

При этом, в прокуратуре отметили, что еще 6 августа около 21:10 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по селу Ольговка Бериславского района. Пострадали двое местных жителей, один из них госпитализирован.

Напомним, что россияне регулярно обстреливают освобожденные территории Херсонщины. Так, например, в мае они нанесли циничный удар по гипермаркету, в котором находилось полно людей. Также преступники часто обстреливают и простые жилые дома, убивая гражданских.