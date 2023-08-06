Война — день 529: россияне пытаются перейти в наступление и продолжают массированные обстрелы Украины

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается. Активные боевые действия проходят по всей линии фронта, а оккупанты перешли к наступательным действиям по меньшей мере на трех участках фронта, однако без особого успеха. При этом россияне серьезно подготовили оборону на оккупированных территориях, а потому ВСУ для продолжения контрнаступления необходимо решать очень сложные задачи. Усилились и ракетные обстрелы Украины, а для этих целей захватчики применяют как ракеты, так и БПЛА.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты подняли в воздух 7 стратегических бомбардировщиков, которые движутся к пусковым рубежам. Если они не изменят курса, то на пусковые рубежи они выйдут в 1:30 — 2:00. Тем временем в части областей объявлена тревога из-за угрозы применения дронов

О том, что происходило 3 августа, читайте в материале: Война — день 526: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты "срываются" на мирном населении

Информацию за 4 августа смотрите по ссылке: Война — день 527: враг несет большие потери, но продолжает агрессию против украинцев

С данными за 5 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 528: ВСУ прорываются через линии обороны оккупантов, а россияне готовятся к новым обстрелам