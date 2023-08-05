Война — день 528: ВСУ прорываются через линии обороны оккупантов, а россияне готовятся к новым обстрелам

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а ВСУ смогли достигнуть успехов, продвинуться на некоторых участках, а местами и вовсе прорвать первую линию обороны оккупантов. В ответ на это россияне усиливают давление в районе Марьинки и севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако без особого успеха. Тем временем в военном руководстве Украины предупреждают, что оккупанты возобновят удары по гражданской инфраструктуре, как только начнет холодать, однако у россии уже нет того стратегического запаса ракет, который был до начала вторжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Жители Крыма сообщили, что слышали громкий взрыв в районе населенного пункта Яковенково, что неподалеку от моста через Керченский пролив.

С данными за 2 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 525: россияне несут рекордные потери в попытках атаковать ВСУ на востоке

О том, что происходило 3 августа, читайте в материале: Война — день 526: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты "срываются" на мирном населении

Информацию за 4 августа смотрите по ссылке: Война — день 527: враг несет большие потери, но продолжает агрессию против украинцев