Войска рф пытаются наступать, но...: в ВСУ рассказали об успехах на фронте

ВСУ наносят огневое поражение по целям противника и закрепляются на достигнутых рубежах

Российские оккупанты попытались провести наступательные действия в районе Марьинки и севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако реализовать свои планы им не удалось. Тем временем украинские защитники продвигаются на всех направлениях фронта и закрепляются на рубежах.

Об этом представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

По его словам, наступательные операции ведутся на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Воины наносят огневое поражение по целям противника и закрепляются на достигнутых рубежах. Также они осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральных частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — сказал Ковальчук.

Он добавил, что захватчики пытаются оказывать мощное сопротивление. Вместе с тем они перемещают свои войска и применяют резервы.

В то же время ВСУ сдерживают наступательные действия российских оккупантов на Лиманском и Купянском направлениях. Что касается Бахмутского направления, там Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Там идут тяжелые бои. Только за прошедшие сутки там было 40 боевых столкновений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте. По его словам, оккупанты пытаются замедлить контрнаступление, но ВСУ по-прежнему доминируют.