ВСУ продвигаются сразу на нескольких направлениях: сколько территорий освободили за неделю

Враг не имел успехов в своих попытках наступления

На прошлой неделе украинские военные освободили от оккупантов 12,6 квадратных километров территории.

Об этом сообщила заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.

По ее информации, враг сосредоточил усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За неделю их было более 170.

"На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска", — уточнила она.

Также успехов у врага не было и на Лиманском направлении.

В то же время на Бахмутском направлении ВСУ за неделю отбили 2 квадратных километра. Общая освобожденная площадь там составляет 37 квадратных километров.

"На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка — успеха не имел. Под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области", — добавила Маляр.

Тем временем наши военны продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказала она.

Общая освобожденная площадь на 31 июля составляет 204,7 квадратных километров.

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