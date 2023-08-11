ВСУ продвигаются на юге, а враг пытается перехватить инициативу: свежие карты боев

Враг наступает на нескольких направлениях

Идет 534-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 10 августа украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта: под Бахмутом, на Бердянском и Мелитопольском направлениях, и продвинулись в Запорожской области. Россияне усилили давление на Купянском направлении.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Враг 10 августа вел наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, на западе Донецкой востоке Запорожской областей и на западе Запорожской области и смог продвинуться.

Харьковская и Луганская области

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска и продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили атаки врага около Синьковки и Ивановки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, но Силы обороны за последние дни значительно усилили оборону в этом районе.

Российские источники заявляли, что российские войска захватили инициативу на Купянском направлении и ведут наступательные действия вблизи Синьковки, Ольшан и Лимана Первого. Однако аналитики ISW не имеют доказательств продвижения россиян на Купянском направлении и считают, что ближайшие российские позиции в Купянске находятся примерно в 10 км северо-восточнее населенного пункта.

9 августа украинские чиновники объявили об обязательной эвакуации мирных жителей в 53 населенных пунктах Купянского района Харьковской области из-за усиления обстрелов рф и авиационных ударов по прифронтовым населенным пунктам.

Российские войска удерживают позиции северо-восточнее Купянска в пределах радиуса действия артиллерии, а активизация наступательных операций России в этом районе значительно повышает риск для мирного населения Купянска и близлежащих населенных пунктов. Однако эвакуация в Купянском районе не обязательно говорит о том, что украинские силы ожидают значительного продвижения российских войск в этом районе.

Российские войска 10 августа продолжили наступление на линии Сватово-Кременная и продвинулись к югу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что россияне продвигались к югу от Кременной.

Украинский Генштаб сообщил, что враг вел безуспешные штурмы у Надежды и Новоселовского.

Донецкая область

Украинские силы продолжали наступательные операции у Бахмута, но подтвержденного продвижения 10 августа нет. Оккупанты также вели там наступление и добились незначительного успеха.

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку от Дружбы, в окрестностях Клещиевки и у Богдановки.

Враг продолжал атаковать линию Авдеевка-Донецк и 10 августа не продвинулся. По данным Генштаба ВСУ, российские войска вели безуспешные атаки у Авдеевки, Северного, Новокалинового, Победы, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Украинские войска вели наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей и продвинулись 10 августа. Геолокационные кадры от 10 августа, показывают, что ВСУ перешли реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного.

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бердянском направлении и достигли частичного успеха к югу и юго-востоку от Старомайорского и в направлении Урожайного.

Украинские войска 10 августа провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что продолжаются наступательные действия в направлении Мелитополя.

Враг наступал на западе Запорожской области и 10 августа не продвинулся. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные атаки к югу от Новоданиловки.

Как сообщал "Телеграф", начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что 9 августа оккупанты нанесли удар по своим же позициям в Херсонской области.