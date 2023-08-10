Чтобы чужие боялись? россияне сбросили на свои позиции три авиабомбы

у "второй армии мира" снова проблемы

9 августа оккупанты нанесли удар по своим же позициям в Херсонской области.

Об этом в эфире "Экспрессо" рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Пока оккупантам в некоторых вопросах удается справиться самим. Вчера 9 августа, пытаясь атаковать тактической авиацией и выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район правобережья Херсонщины, упустили три КАБа на свои собственные подразделения. Таким образом сработала второстепенная армия мира", — сказала она.

В целом же оккупанты усилили обстрелы правобережной части Херсонской области, подтянув на свои позиции еще больше вооружения и живой силы. По словам Гуменюк, за боевой день там фиксируется свыше 40 ударов по нашим позициям.

Говоря о наступлении ВСУ, Гуменюк отметила, что продвижение военных затруднено из-за изменений в линии фронта на реке Днепр после подрыва Каховской ГЭС.

"Усложнилась география берегов, которую мы пытаемся использовать в пользу Сил обороны. Операция продолжается, происходит разведочное продвижение вперед "Продолжается борьба с враждебными диверсионно-разведывательными группами. За минувшие сутки две лодки с ДРГ загнаны нами на дно", — завершила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно ВСУ высадились на левом берегу Херсонской области.