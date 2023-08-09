Война — день 532: ВСУ прорываются сквозь заграждения россиян, а оккупанты готовят новые обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия на фронте продолжаются, а ВСУ ведут наступление на трех его участках. При этом сообщается, что местами украинским защитникам удалось прорвать первую линию обороны, однако россияне пытаются перебрасывать в эти места подразделения с высоким уровнем подготовки. Вместе с тем украинцев предупредили о том, что чем ближе к осени, тем больше обстрелов будут совершать россияне.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Количество погибших во время обстрела Покровска выросло до 9 человек, сообщил президент Владимир Зеленский

С данными за 6 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 529: россияне пытаются перейти в наступление и продолжают массированные обстрелы Украины

О том, что происходило 7 августа, читайте в материале: Война — день 530: ВСУ замедлились под Бахмутом, а россияне продолжают обстрелы

Информацию за 8 августа смотрите по ссылке: Война — день 531: инициатива на фронте на стороне ВСУ, однако оккупанты продолжают бить по мирным городам