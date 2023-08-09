ВСУ продолжают контрнаступление, на некоторых участках имеют успех: свежие карты боев
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За последнюю неделю враг понес значительные потери на Купянском направлении
Идет 532-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 8 августа украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также в районе Сватова.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска 8 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск—Сватово —Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка—Донецк, в районе восточной границы Донецкой — западной части Запорожской области и на западе Донецкой области.
Харьковская и Луганская области
Украинский Генштаб сообщил, что враг безуспешно атаковал возле Синьковки и севернее Ивановки. Многочисленные российские источники, включая Министерство обороны рф, утверждали, что российские войска якобы заняли позиции к югу от Ольшаны и Первомайского.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за последнюю неделю российские войска понесли значительные потери на Купянском направлении.
Генштаб Украины и начальник Луганской ОВА Артем Лысогор проинформировали, что оккупанты безуспешно атаковали к югу от Новоселовского.
Украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись в Кармазиновку.
Донецкая область
Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные операции у Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки и Дружбы.
Опубликованные 7 августа геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы несколько продвинулись в районе Красногоровки. По данным Генштаба ВСУ, украинские силы отразили атаки около Авдеевки, Северного и Марьинки.
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"Южная ось"
8 августа украинские войска продолжали наземные атаки вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей. В Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны продолжали наступательные действия в Бердянском направлении.
Оккупанты провели атаку вдоль восточной границы Донецкой и западной Запорожской областей и не продвинулись. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Старомайорска.
Украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. Несколько российских военкоров заявили, что украинские войска с бронетехникой и поддержкой танков атаковали российские позиции на северной окраине Роботиного.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинские силы уничтожили две российские диверсионные группы, которые пытались на катерах маневрировать между неопределенными островами в Херсонской области.
Как писал "Телеграф", заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага на нескольких участках фронта. Однако большую трудность представляет высокий уровень минирования полей и инженерные заграждения врага.