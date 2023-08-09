ВСУ продолжают контрнаступление, на некоторых участках имеют успех: свежие карты боев

За последнюю неделю враг понес значительные потери на Купянском направлении

Идет 532-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 8 августа украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также в районе Сватова.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска 8 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск—Сватово —Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка—Донецк, в районе восточной границы Донецкой — западной части Запорожской области и на западе Донецкой области.

Харьковская и Луганская области

Украинский Генштаб сообщил, что враг безуспешно атаковал возле Синьковки и севернее Ивановки. Многочисленные российские источники, включая Министерство обороны рф, утверждали, что российские войска якобы заняли позиции к югу от Ольшаны и Первомайского.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за последнюю неделю российские войска понесли значительные потери на Купянском направлении.

Луганская и Харьковская области

Генштаб Украины и начальник Луганской ОВА Артем Лысогор проинформировали, что оккупанты безуспешно атаковали к югу от Новоселовского.

Украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись в Кармазиновку.

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные операции у Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки и Дружбы.

Бахмутское направление

Опубликованные 7 августа геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы несколько продвинулись в районе Красногоровки. По данным Генштаба ВСУ, украинские силы отразили атаки около Авдеевки, Северного и Марьинки.

Донецкая область

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"Южная ось"

8 августа украинские войска продолжали наземные атаки вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей. В Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны продолжали наступательные действия в Бердянском направлении.

Запорожская область

Оккупанты провели атаку вдоль восточной границы Донецкой и западной Запорожской областей и не продвинулись. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Старомайорска.

Украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. Несколько российских военкоров заявили, что украинские войска с бронетехникой и поддержкой танков атаковали российские позиции на северной окраине Роботиного.

Херсонская и Николаевская области

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинские силы уничтожили две российские диверсионные группы, которые пытались на катерах маневрировать между неопределенными островами в Херсонской области.

Как писал "Телеграф", заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага на нескольких участках фронта. Однако большую трудность представляет высокий уровень минирования полей и инженерные заграждения врага.