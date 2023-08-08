ВСУ наступают по трем направлениям: в Генштабе рассказали о результатах

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Работино

Украинские войска продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — описал он ситуацию.

Ковалев добавил, что на Бахмутском направлении ВСУ ведут наступательные действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Работино.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", — отметил спикер Генштаба.

Силы обороны также сдерживают наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

"Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. Здесь продолжаются тяжелые бои", — резюмировал Ковалев.

Как сообщал "Телеграф", бывший командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий рассказал, что СУ продолжают успешные контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Когда Силам обороны удастся освободить Токмак, враг не сможет удержать Мелитополь и Бердянск.