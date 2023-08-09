Таинственный покупатель приобрел у Бельгии 50 танков для ВСУ: кто это мог быть

До Украины доберутся не все танки

Немецкая компания Rheinmetall могла выкупить 50 танков Leopard 1 у Бельгии, чтобы передать их на нужды ВСУ.

Как сообщило бельгийское издание Business AM со ссылкой на свои источники, танки находились на складе частной компании OIP Land Systems.

Отмечается, что эти танки стояли на вооружении Бельгии, однако несколько лет назад их вывели из эксплуатации и продали по демпинговым ценам (около 15 тысяч евро за штуку), так как у Минобороны страны не было складов, где их можно было бы хранить.

Сама Бельгия не планировала поставлять их Украине, так как ввод этих танков в эксплуатацию был бы слишком затратным.

Однако 8 августа стало известно, что 50 машин выкупила неизвестная страна, чтобы передать их Украине. А позже издание Handelsblatt сообщило, что речь идет не о стране, а о концерне Rheinmetall, который планирует произвести их ремонт и переоборудование на своих мощностях в Дюссельдорфе (Германия).

Отмечается также, что техника эта старая, а первые "Леопарды" были произведены еще в конце 60-х годов, а потому очевидно, что часть из танков пойдет на запчасти. Впрочем, ожидается, что около 30 машин после модернизации смогут усилить возможности ВСУ.

Напомним, Rheinmetall ранее сообщал о планах построить на территории Украины завод по производству и обслуживанию бронетехники. Там могут производиться, к примеру, новейшие танки KF51 Panther, которых пока нет на вооружении ни одной страны мира.