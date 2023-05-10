Новейший немецкий танк может получить украинскую "прописку": речь о сотнях штук в год

Немецкая компания хочет развернуть производство "Пантер" в Украине

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall хочет открыть предприятие в Украине и производить там танки, ПВО и снаряды.

Как сообщает RND, генеральный директор компании Армин Паппергер сообщил, что речь, к примеру, может идти о производстве в Украине новейшего танка KF51 Panther.

В настоящее время "Пантера" существует в предсерийном варианте, однако глава Rheinmetall выразил убеждение, что украинская армия в будущем будет вооружена этими танками, а возможно даже и будет их производить.

При этом он отметил, что речь может идти о производстве и другой продукции, а соглашения с украинскими компаниями могут быть заключены уже в ближайшие недели.

"Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — сказал он и добавил, что инвестиции в производство поступят со стороны Украины.

Что касается танков "Пантера", то компания хочет запустить производство около 400 единиц в год.

"Наш недавно разработанный основной боевой танк Panther может сойти с конвейера на украинском заводе на базе сопоставимой модели", — сказал Паппергер и добавил, что в ближайшие 10 лет спрос со стороны Украины будет огромным.

Стоит отметить, что Rheinmetall хорошо известен украинцам, как производитель танков Leopard, которые недавно появились на вооружении ВСУ. Однако компания производит гораздо больший спектр вооружения, начиная со снарядов к артиллерийским и танковым орудиям и заканчивая зенитными системами. При этом компания даже хочет начать производство совершенно нового типа вооружений вроде беспилотного "воздушного авианосца" для более мелких дронов.