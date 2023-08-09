Вторая за день масштабная воздушная тревога в Украине: что происходит
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Россияне выпустили по Украине ракеты
В Украине объявлена вторая за день воздушная тревога по всей стране. Причина — взлет МиГ-31К и угроза пусков ракет, в особенности Х-47М2 "Кинжал", которые носят эти российские самолеты.
Об этом сообщают мониторингоовые каналы, а в Воздушных силах Украины граждан просят не игнорировать тревогу и пройти в безопасное место.
17:50 Сообщается о пусках аэробалистических ракет "Кинжал". Предварительный маршрут — Полтавщина, Винницкая и Черкасская.
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