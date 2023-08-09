Без жертв не обошлось: враг ночью ударил по Днепропетровщине (фото)

Три человека пострадали, один погиб

С вечера 8 августа враг три раза наносил удары по Никопольскому району. Под ударом оказались как сам районный центр, так и Марганецкая община.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его информации, оккупанты били из тяжелой артиллерии.

"Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач", — уточнил он.

Напомним, что враг регулярно наносит удары по Никопольскому району с территории временно оккупированной Запорожской области. Так, вечером 7 августа враг также бил по районному центру из тяжелой артиллерии. В результате обстрела погиб мужчина, также ранения получил 68-летний местный житель.

Ранее "Телеграф" писал о том, что число жертв варварского удара оккупантов по Покровску Донецкой области возросло. По данным президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на вечер 9 августа там известно о 9 погибших.