Число жертв удара по дому в Покровске снова возросло: подробности от Зеленского

В числе пострадавших двое детей

В Покровске, который 7 августа россияне атаковали двумя ракетами, возросло число погибших.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, уже известно о 9 жертвах очередного кровавого теракта оккупантов.

Глава государства отметил, что еще 82 человека пострадали. В то же время днем 8 августа глава ОВА Павел Кириленко сообщал о 88 пострадавших.

По данным Зеленского, в числе раненых двое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Его зовут Никита, всего лишь 11 лет ребенку, ученик 6-го класса школы. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этой очередной российской подлости", — отметил он.

По словам президента, враг подло нанес второй удар по тому же месту в момент, когда там проводили спасательную операцию. Зеленский уверен, что это было сознательное решение оккупантов, чтобы число жертв было как можно большим.

"И за это будет максимальная ответственность россии — как бы ни развивались события, но приговоры против террористов должны быть", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 7 августа оккупанты нанесли удар по жилым домам в Херсоне. Там погибла женщина.