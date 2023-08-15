Зеленский посмертно наградил молодого героя из Беларуси: тот погиб под Угледаром, спасая командира

Воину было 34 года

Доброволец из Беларуси, принимавший участие в боях с оккупантами за Украину, Эдуард Лобов, посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

По данным СМИ, белорус был бывшим политзаключенным. Он родился в 1988 году, отслужил в армии, а в начале 2000-х был активистом "Молодого фронта".

18 декабря 2010, за день до президентских выборов, его задержали и приговорили к четырем годам колонии. Выйдя на свободу Лобов принял решение отправиться в Украину и пополнить ряды добровольцев, которые сражаются за свободу страны от оккупантов.

Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде и принимал участие в освобождении Киевской области Чернобыля от российских захватчиков. Последние несколько месяцев был под Угледаром. Молодой защитник погиб в январе 2023 года, спасая раненого командира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях на Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко. Дома у него остались супруга, сын и дочь.