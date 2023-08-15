Зеленський посмертно нагородив молодого героя з Білорусі: той загинув під Вугледаром, рятуючи командира

Воїнові було 34 роки

Доброволець із Білорусі, який брав участь у боях із окупантами за Україну, Едуард Лобов, посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, білорус був колишнім політв’язнем. Він народився 1988 року, відслужив в армії, а на початку 2000-х був активістом "Молодого фронту".

18 грудня 2010 року, за день до президентських виборів, його затримали та засудили до чотирьох років колонії. Вийшовши на волю, Лобов прийняв рішення вирушити в Україну і поповнити лави добровольців, які борються за свободу країни від окупантів.

Лобов служив у 72-й окремій механізованій бригаді та брав участь у звільненні Київської області Чорнобиля від російських загарбників. Останні кілька місяців був під Вугледаром. Молодий захисник загинув у січні 2023 року, рятуючи пораненого командира.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Вдома в нього залишилися дружина, син та дочка.