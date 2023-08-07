Був на Запорізькому напрямі: на війні загинув ще один екс-нардеп (фото)
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Він народився у Луцьку
На фронті, на Запорізькому напрямку, загинув народний депутат ІV скликання Сергій Слабенко.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Верховної ради.
У Слабенка залишилися дружина, дочка та син.
Він був народним депутатом із 2002-2006 років. Обіймав посаду голови підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету з питань правової політики.
З 2006 по 2009 рік працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл.
Народився Сергій Слабенко 28 серпня 1965 року у місті Луцьку.
Нагадаємо, у квітні 2023 року на фронті на Донеччині загинув колишній народний депутат України Олег Барна.
Раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий, 43-річний батько чотирьох дітей із Чернігова В’ячеслав Анопрієнко. З самого початку повномасштабного вторгнення він хотів стати на захист Батьківщини, але його не хотіли брати через дітей. Тоді чоловік подався воювати добровольцем.