Був на Запорізькому напрямі: на війні загинув ще один екс-нардеп (фото)

Він народився у Луцьку

На фронті, на Запорізькому напрямку, загинув народний депутат ІV скликання Сергій Слабенко.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Верховної ради.

У Слабенка залишилися дружина, дочка та син.

Він був народним депутатом із 2002-2006 років. Обіймав посаду голови підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету з питань правової політики.

З 2006 по 2009 рік працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл.

Народився Сергій Слабенко 28 серпня 1965 року у місті Луцьку.

Нагадаємо, у квітні 2023 року на фронті на Донеччині загинув колишній народний депутат України Олег Барна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий, 43-річний батько чотирьох дітей із Чернігова В’ячеслав Анопрієнко. З самого початку повномасштабного вторгнення він хотів стати на захист Батьківщини, але його не хотіли брати через дітей. Тоді чоловік подався воювати добровольцем.