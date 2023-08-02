Вивів побратимів з мінного поля та отримував нагороду від Залужного: на фронті загинув герой із Прикарпаття

Воїн не дожив кілька місяців до 44 дня народження

На фронті через російське вторгнення в Україну щодня гинуть найкращі сини та доньки країни. Цього разу трагічна звістка прийшла до Івано-Франківської області — загинув сержант 33-ї окремої механізованої бригади Андрій Задорожний.

Про це розповіла староста Воронського округу Коломийського району Світлана Кондрат. Воїн народився 10 грудня 1979 року та жив у селі Ворона Івано-Франківської області.

У ЗСУ чоловік служив з квітня 2022 року, був командиром відділення та командиром бойової машини. Він отримав відзнаку "Золотий Хрест" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що вивів 44 товариші по службі з мінного поля під Бахмутом.

"Золотий хрест" на грудях загиблого воїна

Загинув Андрій Задорожний 29 липня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області. У воїна залишилася дружина, літня мама та двоє дітей: 22-річна Діана та 15-річний Макар.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через удар по Херсону загинув молодий медик, а медсестра отримала поранення. ЛОР-лікар лише кілька днів працював у лікарні, яку зруйнували росіяни.