Загинув відомий 30-річний каскадер-екстремал: упав із 68 поверху

Блогер не раз піднімався на величезну висоту, проте цього разу зірвався

Ремі "Енігма" Люсіді — 30-річний француз, який дерся на різні вежі по всьому світу. Каскадер ділився у мережі своїми екстремальними фотографіями, ставши знаменитим.

Як повідомляє Marca, минулого тижня Ремі Люсіді загинув. Екстремал зірвався з висотного будинку, шансів вижити не мав.

Так, любитель екстриму впав із 68-го поверху вежі Трегунтер у Гонконгу, Китай. Правоохоронці знайшли тіло 30-річного чоловіка у внутрішньому дворику. Жодної передсмертної записки на місці НП не було, ймовірно, каскадер хотів зробити ефектні знімки, але оступився.

Повідомляється, що перед падінням чоловік стукав у вікно пентхауса на 68 поверсі житлової вежі в четвер увечері (27 липня 2023 року). Можливо, Люсіді просив допомоги. Коли саме та як він зірвався – невідомо. Поліція з’ясовує всі обставини події.

"Енігма" підкорював висотки в ОАЕ, Болгарії, Франції та інших країнах. Був активним користувачем Instagram. На його останньому опублікованому знімку вид на нічний Гонконг, фото з висоти блогер зробив у торговому районі Козуей-Бей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер у віці 25 років американський актор Ангус Клайд. Славу йому принесла участь у серіалі "Ейфорія".