Погиб известный 30-летний каскадер-экстремал: упал с 68 этажа

Блогер не раз взбирался на огромную высоту, однако в этот раз сорвался

Реми "Энигма" Люсиди – 30-летний француз, который карабкался на разные башни по всему миру. Каскадер делился в сети своими экстремальными фотографиями, став знаменитым.

Как сообщает Marca, на прошлой неделе Реми Люсиди погиб. Экстремал сорвался с высотного дома, шансов выжить у него не было.

Так, любитель экстрима упал с 68-го этажа башни Трегунтер в Гонконге, Китай. Правоохранители нашли тело 30-летнего мужчины во внутреннем дворике. Никакой предсмертной записки на месте ЧП не было, вероятно, каскадер хотел сделать эффектные снимки, но оступился.

Сообщается, что перед падением мужчина стучал в окно пентхауса на 68-м этаже жилой башни в четверг вечером (27 июля 2023 года). Возможно, Люсиди просил о помощи. Когда именно и как он сорвался – неизвестно. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"Энигма" покорял высотки в ОАЭ, Болгарии, Франции и других странах. Был активным пользователем Instagram. На его последнем опубликованном снимке вид на ночной Гонконг, фото с высоты блогер сделал в торговом районе Козуэй-Бэй.

Ранее "Телеграф" сообщал, что умер в возрасте 25 лет американский актер Ангус Клайд. Славу ему принесла роль в сериале "Эйфория".