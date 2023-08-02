Вывел побратимов с минного поля и получал награду от Залужного: на фронте погиб герой с Прикарпатья

Воин не дожил несколько месяцев до 44 дня рождения

На фронте из-за российского вторжения в Украину ежедневно гибнут лучшие сыновья и дочки страны. На этот раз трагическая весть пришла в Ивано-Франковскую область — погиб сержант 33 отдельной механизированной бригады Андрей Задорожный.

Об этом рассказала староста Воронского округа Коломыйского района Светлана Кондрат. Воин родился 10 декабря 1979 года и жил в селе Ворона Ивано-Франковской области.

В ВСУ мужчина служил с апреля 2022 года, был командиром отделения и командиром боевой машины. Он получил отличие "Золотой Крест" от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что вывел 44 сослуживца из минного поля под Бахмутом.

"Золотой крест" на груди павшего воина

Погиб Андрей Задорожный 29 июля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области. У воина осталась жена, пожилая мама и двое детей: 22-летняя Диана и 15-летний Макар.

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