Был на Запорожском направлении: на войне погиб еще один экс-нардеп (фото)

Он родился в Луцке

На фронте, на Запорожском направлении, погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко.

Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

У Слабенко остались жена, дочь и сын.

Он был народным депутатом с 2002-2006 гг. Занимал должность председателя подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета по вопросам правовой политики.

С 2006 по 2009 работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

Родился Сергей Слабенко 28 августа 1965 года в городе Луцке.

Напомним, в апреле 2023 года на фронте на Донбассе погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный, 43-летний отец четверых детей из Чернигова Вячеслав Аноприенко. С самого начала полномасштабного вторжения он хотел встать на защиту Родины, но его не хотели брать из-за детей. Тогда мужчина отправился воевать добровольцем.