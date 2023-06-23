На войне погиб отец четверых детей: на фронт не брали, но пошел добровольцем

Мужчину не оставляли мысли, что он нужен на фронте

Каждый день в войне с российскими оккупантами гибнут защитники Украины — во время выполнения боевого задания в районе Старомайорского Донецкой области оборвалась жизнь 43-летнего отца четверых детей из Чернигова Вячеслава Аноприенко. Он хотел вступить в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения россии, но сначала его не брали из-за детей.

Об этом рассказало издание "Суспільне.Чернігів".

"Как только началась война, он пошел в военкомат. Его не взяли, сказали: "У тебя четверо детей, мы таких не берем", – рассказала тетя героя.

Однако, по словам жены Вячеслава, мужа не оставляли мысли, что он нужен на фронте. На службе уже был его младший брат, и мужчина просто не мог сидеть дома.

"Наташа, ты понимаешь, что там ребята без ротации?" – "Понимаю". – "Наташа, ты понимаешь, что им нужна помощь?" – "Понимаю". – "Наташа, ну ты понимаешь, что если не я, то кто?" Говорю: "Понимаю. Слава, а как мы?" – "Ты сильная, ты справишься". Это были его слова", – рассказывает она.

Вячеслав пошел на войну в марте 2023 года

Женщина добавила, что окончательное решение муж принял после расстрела оккупантами украинского Героя Александра Мациевского. Вячеслав Аноприенко пошел служить добровольцем в марте.

"Просыпаемся однажды утром, я складываю еду, сама иду на работу, и Слава тоже. Садимся в маршрутку, едем. Рюкзак он берет на плечи, я еду дальше, а он выходит на военкомате. Вот так и ушел", – рассказала она.

Воин служил в 88-м отдельном батальоне морской пехоты

Вячеслав служил в 88-м отдельном батальоне морской пехоты, они ежедневно общались с женой. Утром 13 июня у них был последний разговор — вечером мужчина не написал и не позвонил. Очень болезненно гибель отца восприняли дети.

"Я боялась, честно, не знала, как сказать. Сначала Максиму сказала. Он не плакал, может, просто не осознавал. Держался, а потом захожу к нему в комнату, а он лежит и ревет в подушку. Ну а девчата рыдали: "Мамочка, нет! Мамочка, этого не может быть!", — рассказала женщина.

Воина похоронили в Чернигове

Как сообщал "Телеграф", в боях с оккупантами погиб украинский защитник Назар Матлак из города Борщев Тернопольской области. До войны он работал в издательстве, выпустил десятки бестселлеров и был участником Майдана.