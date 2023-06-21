Прикрывал до последнего патрона: украинский воин ценой жизни спас сотни побратимов

Украинец воевал против российских окупантов с 2015 года

Каждый день в войне с российскими оккупантами погибают защитники Украины — свою жизнь за Родину отдал сержант Руслан Прокопенко (позывной Лимон). Он погиб, прикрывая отступление своих побратимов.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Sumy One — Сумские Новости".

Мужчина воевал против российских оккупантов еще до полномасштабной войны — с 2015 года, имел не одно ранение и контузии.

"Руслан был настоящим и ответственным, надежным побратимом, верным товарищем и любящим мужем", — говорится в некрологе.

Отметим, военный официально считался пропавшим без вести с октября 2022 года. Однако сейчас стало известно, что он погиб в Донецкой области, Волновахский район, село Павловка.

"Там его подразделение держало оборону до последнего патрона. Руслан, как командир, и еще четыре воина остались прикрывать отступление своих побратимов. Отдав свои жизни, они сохранили их нескольким ротам солдат", — говорится в сообщении.

Прощание с героем состоится в Сумах 23 июня.

Как рассказывал "Телеграф", при освобождении села Пятихатки Запорожской области в бою погиб младший сержант, командир боевой машины, командир горно-штурмового отделения Виктор Чулий.