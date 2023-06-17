Мечтал спасать людей: в боях за Украину погиб детский врач-травматолог

Сергей был отцом близнецов, которые никогда больше не увидят папу

Ежедневно с фронта приходят страшные новости о гибели украинских защитников. Вчера стало известно о смерти известного звукорежиссера Ивана Шульги, а сегодня в Кропивницком простились с лейтенантом-медиком Сергеем Гриценко.

Об этом сообщили в Кропивницком горсовете. Известно, что36-летний Сергей погиб 13 июня 2023 года в районе Великой Новоселки Волновахского района Донецкой области.

Медик служил в батальоне 37-й бригады морской пехоты. Сослуживцы рассказали, что их побратим с самого детства мечтал о медицинской карьере и хотел спасать людей. Во взрослой жизни он стал детским врачом-травматологом. В начале полномасштабного вторжения Сергей покинул своих маленьких пациентов и встал на защиту родины.

"Окончил Запорожский государственный медицинский университет и интернатуру Днепропетровской медицинской академии, долгое время работал на крупную фармкомпанию Berlin-Chemie. Затем – врачом в Кропивницком, в травматологическом отделении областной клинической детской больницы, спасал маленьких украинцев", — рассказали в бригаде.

На вопрос: "Почему пошел воевать?" Сергей всегда отвечал: "А что я детям скажу, когда они спросят, где ты, папа, был, когда война была?". Дома у воина осталась жена и близнецы, которых он очень любил.

Сегодня, 17 июня, с воином простились на Аллее почетных воинских захоронений Дальневосточного кладбища. Провести в последний путь героя пришли его друзья, родные, сослуживцы и товарищи. Панихиду отслужил капеллан Кропивницкой епархии Православной церкви Украины отец Владимир.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Донецкой области погиб отец четверых детей. За несколько недель до гибели на войне он потерял родного брата.