Мріяв рятувати людей: у боях за Україну загинув дитячий лікар-травматолог

Сергій був батьком близнюків, які ніколи більше не побачать тата

Щодня з фронту надходять страшні новини про загибель українських захисників. Учора стало відомо про смерть відомого звукорежисера Івана Шульги, а сьогодні у Кропивницькому попрощалися із лейтенантом-медиком Сергієм Гриценком.

Про це повідомили у Кропивницькій міськраді. Відомо, що 36-річний Сергій загинув 13 червня 2023 року у районі Великої Новосілки Волноваського району Донецької області.

Медик служив у батальйоні 37-ї бригади морської піхоти. Сослуживці розповіли, що їхній побратим із самого дитинства мріяв про медичну кар’єру і хотів рятувати людей. У дорослому житті він став дитячим лікарем-травматологом. На початку повномасштабного вторгнення Сергій залишив своїх маленьких пацієнтів та став на захист батьківщини.

"Закінчив Запорізький державний медичний університет та інтернатуру Дніпропетровської медичної академії, довгий час працював на велику фармкомпанію Berlin-Chemie. Потім – лікарем у Кропивницькому, у травматологічному відділенні обласної клінічної дитячої лікарні, рятував маленьких українців", — розповіли у бригаді.

На запитання: "Чому пішов воювати?" Сергій завжди відповідав: "А що я дітям скажу, коли вони спитають, де ти, тату, був, коли війна була?" Вдома у воїна залишилася дружина та близнюки, яких він дуже любив.

Сьогодні, 17 червня, з воїном попрощалися на Алеї почесних військових поховань Далекосхідного цвинтаря. Провести в останній шлях героя прийшли його друзі, рідні, товариші по службі та товариші. Панахиду відслужив капелан Кропивницької єпархії Православної церкви України отець Володимир.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Донеччині загинув батько чотирьох дітей. За кілька тижнів до загибелі на війні він втратив рідного брата.