Залишив знімальний майданчик, щоб боронити Україну: на фронті загинув талановитий звукорежисер

Герою було 34 роки

Кожен день війни з російськими окупантами забирає в України найцінніше — людей, щодня гинуть наші захисники. Життя за Батьківщину віддав звукорежисер Іван Шульга.

Про це повідомила команда Starlight Media.

"Талановитий, професійний, добрий. Великий патріот своєї країни і захисник її майбутнього. З 2015 року Іван був частиною нашої команди. З початком повномасштабного вторгнення він залишив знімальний майданчик, щоб боронити країну на полі бою", – йдеться у некролозі.

Колеги нагадали слова, які Іван Шульга написав у соцмережах: "Мудрого – не одурити, чесного – не купити, мужнього – не зламати".

"Ці сильні слова сьогодні ще раз нагадують нам про те, якою великою людиною він був і що кожного дня, кожен на своєму місці, ми маємо продовжувати цю боротьбу. Допоки останній ворог не залишить нашу землю, допоки кожен винний не буде покараний", – додали в Starlight Media.

Про загибель колеги також повідомили на телеканалі "Прямий", де Іван Шульга був звукорежисером прямих ефірів.

"Ми згадуємо героя як привітну, креативну та відповідальну людину. У професію Івана привело захоплення музикою. Також Іван полюбляв подорожі. Телеканал "Прямий" висловлює співчуття родині загиблого. Пам’ятаємо і не пробачимо!" – йдеться в повідомленні телеканалу.

Івану було 34 роки, в нього залишися дев'ятирічний син.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час виконання бойового завдання у селі Мала Токмачка на Запоріжжі загинув Олексій Мазур із Вінницької області. Тільки цієї весни він одружився. Був поранений і отримав травму ніг, міг залишитись у тилу, але не захотів — продовжив рятувати поранених.