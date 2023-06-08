На війні загинув відомий харківський театральний режисер

Чоловік вирушив на фронт сапером

Повномасштабна війна в Україні продовжує забирати життя наших захисників. Трагічна звістка прийшла до харківського дитячого театру "Каламбур". На фронті загинув його режисер.

Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.

Як стало відомо, на війні загинув викладач, режисер, драматург і поет із Харкова Микита Калембет. Він брав участь у розмінуванні Харківської області, потім як сапер вирушив на лінію зіткнення і пишався тим, що в цей складний час приносить користь своїй країні.

"Прийшов в наш театр маленьким хлопчиком, деякий час працював викладачем. Останні роки був одним з наших драматургів. Всі ви знаєте виставу "Біжи" , це його робота. В планах було ще декілька спільних проєктів, але війна поставила їх на паузу. Нік став військовим. Нещодавно ми разом з вам, нашою каламбурівської родиною , збирали йому на тепловізер… 2 вищі освіти, режисер, драматург, поет майстр з шах, друг, учень, колега, син, брат, батько, чоловік, викладач, бард, воїн, світла, щира, добра людина. Дякуємо тобі за все, ти завжди залишишся в наших спогадах, в наших серцях. Хочемо щоб нові покоління знали нашого Героя", — розповідають його колеги.

За інформацією адміністрації Шевченківського району Харкова, Микита Калембет з 2016 року був викладачем першої категорії дитячої школи мистецтв №6 (викладав акторську майстерність та сценічний рух). Любив гітару, мандрівки, фізкультуру, сценічне фехтування, акробатику, писав вірші. Чоловік також викладав шахи, тож його позивним був "Шахіст".

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