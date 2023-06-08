На войне погиб известный харьковский театральный режиссёр

Мужчина отправился на фронт сапером

Полномасштабная война в Украине продолжает забирать жизни наших защитников. Трагическая весть пришла в харьковский детский театр "Каламбур". На фронте погиб его режиссер.

Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Как стало известно, на войне погиб преподаватель, режиссер, драматург и поэт из Харькова Никита Калембет. Он участвовал в разминировании Харьковской области, затем в качестве сапера отправился на линию столкновения и гордился тем, что в это сложное время приносит пользу своей стране.

"Пришел в наш театр маленьким мальчиком, некоторое время работал преподавателем. Последние годы был одним из наших драматургов. Все вы знаете спектакль "Беги", это его работа. В планах было еще несколько общих проектов, но война поставила их на паузу. Ник стал военным. Недавно мы вместе с вам, нашей каламбуровской семьей собирали ему на тепловизор… 2 высших образования, режиссер, драматург, поэт мастер по шахматам, друг, ученик, коллега, сын, брат, отец, муж, преподаватель, бард, воин, светлый, искренний, добрый человек. Спасибо тебе за все, ты всегда останешься в наших воспоминаниях, в наших сердцах. Хотим, чтобы новые поколения знали нашего Героя.", — рассказывают его коллеги.

По информации администрации Шевченковского района Харькова, Никита Калембет с 2016 года был преподавателем первой категории детской школы искусств №6 (преподавал актерское мастерство и сценическое движение). Любил гитару, путешествия, физкультуру, сценическое фехтование, акробатику, писал стихи. Мужчина также преподавал шахматы, поэтому его позывным был "Шахматист".

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