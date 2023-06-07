Защищал Украину с 2014 года: россияне убили воина с позывным "Бандера"

Год воин считался пропавшим без вести

Каждый день противостояния российским оккупантам уносит жизни украинцев — на фронте погиб защитник из батальона им. Кульчицкого с позывным "Бандера" Руслан Левко. Герой отдал свою жизнь за Украину 1 июня 2022 года под Изюмом. Год он считался пропавшим без вести, но надежды близких не оправдались, 7 июня его хоронят во Львове, на Лычаковском кладбище.

Об его смерти сообщила сестра Людмила Якименко.

"Так трудно писать и не хочется в это верить, но мой братик Ruslan Levko стал нашим ангелочком… Год поиска, надежд, чаяний, переживаний, неопределенности, веры в чудо, но…", — написала она.

Руслан много лет защищал Украину

Как рассказали на сайте Львовского городского совета, мужчина родился в городе Стрый на Львовщине. Участвовал в Революции Достоинства.

С началом военной агрессии россии против Украины Руслан вступил в НГУ и проходил службу в рядах батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

Выполнял боевые задания в зоне АТО/ООС, за личный героизм "Бандера" был награжден отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции", медалью "За оборону горы Карачун", наградами Верховной Рады Украины, Национальной гвардии Украины и Министерства внутренних дел.

Герой погиб под Изюмом

После начала полномасштабной войны защищал Киев и область, а позже воевал на Востоке Украины, где и погиб. Герою было 32 года, у него остались родители, жена и двое детей.

Как рассказывал "Телеграф", 2 июня, на фронте (Донецкое направление) погиб сын знаменитой украинской теннисистки Анны Запорожановой — Остап.