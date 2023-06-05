Спас жизнь побратиму и погиб на следующий день: украинцы просят дать воину звание Героя посмертно

У бойца осталось две дочери: семилетняя Оля и десятилетняя Диана

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб военнослужащий из Волыни Сергей Шинкарук. Мужчина отличился по-настоящему героическим поступком, когда спас жизнь своему раненному побратиму. Супруга погибшего защитника опубликовала петицию о присвоении ему звания Героя Украины посмертно, которая сейчас активно собирает подписи.

Военный погиб в сентябре 2022 года из-за атаки вражеского дрона. Ему было всего 34 года. Сейчас его жена добивается, чтобы защитнику присвоили звание Героя. Ее петиция собрала уже более 3 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч. Об этом сообщается в сюжете "Суспільне. Луцьк".

"Как бы тяжело ему ни было, он мне говорил, что все хорошо. И от командира и от ребят я слышала, что он не боялся идти в бой. Их бомбили, побратима ранило, и он оказал первую медицинскую помощь так, что тот потерял очень мало крови, спас ему жизнь", – говорит вдова.

Супруга Сергея Шинкарука Иванна. Фото - Суспільне

Что известно о Сергее Шинкаруке

Мать погибшего воина Галина Шинкарук рассказала, что ее сын 24 февраля 2022 года, в свой день рождения, вступил в терроборону Копачевской общины. Там он прослужил до июня, а затем прошел полуторамесячное обучение и отправился на передовую в составе 79-й десантно-штурмовой бригады. Там он был наводчиком противотанкового взвода.

"Я думаю, что мой сын заслуживает звания Героя, поскольку отдал молодую жизнь за нас всех, за маленьких дочерей", — подчеркнула Галина.

Мать погибшего воина Галина. Фото - Суспільне

Жена Сергея Шинкарука рассказала, что до начала полномасштабной войны их семья поселилась в Александровке. Там они начали делать ремонт и летнюю кухню. Ее муж в то же время ездил работать в Польшу, а его маленькие дочки 7 и 11 лет всегда с нетерпением ждали, когда он вернется.

Девочки говорят, что очень скучают по отцу и в их воспоминаниях он навсегда останется любящим и добрым.

Старший брат погибшего бойца, к слову, сейчас также защищает Украину на фронте. Он служит в другом подразделении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб пасынок украинской телеведущей и актрисы Валентины Хамайко. Через месяц ему должно было исполниться 22 года.