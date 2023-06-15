Три тижні тому втратив брата: на фронті загинув батько чотирьох дітей

Олександр був призваний у січні 2023 року

У війні з російськими окупантами Україна щодня втрачає своїх захисників — у селі Дунаєць Глухівської громади проводили в останню путь захисника Олександра Приймачка. Він загинув 4 червня, менше ніж через місяць після загибелі на війні свого брата (22 травня).

Про це розповідає "Суспільне".

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язки начальника місцевого центру комплектування Олег Лимаренко, Олександр Приймачок був призваний у січні 2023 року, пройшов навчання і був направлений у складі підрозділу для виконання бойових завдань.

Герой загинув на Донеччині

Похресник Олександра Приймачка Дмитро розповідає, що у героя залишилась дружина та четверо дітей: маленький син, дві дорослі дочки та дорослий син. Без дідуся також залишився маленький онук.

Олександру було 45 років

"Він сказав: "Як це ти служиш, а я буду сидіти вдома?", і пішов служити. Він був дуже чуйною людиною, був мені як другий батько", — сказав він.

Герой загинув на 46-у році життя поблизу населеного пункту Новоочеретувате на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Воїн виріс на Волині, у 1997 році закінчив Глухівський агротехнічний коледж, отримавши спеціальність техніка-будівельника.

Як повідомляв "Телеграф", у ході бойових дій в Україні загинув перший військовий доброволець з Фінляндії. Серед решти фінських бійців, які прибули захищати країну від окупантів, він перебував в Україні найдовше.