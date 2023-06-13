Вперше з початку війни: у боях за Україну загинув доброволець з Фінляндії

Загиблому воїну не було і 30 років

У ході бойових дій в Україні загинув перший військовий добровольець із Фінляндії. Серед решти фінських бійців, які прибули захищати країну від окупантів, він перебував в Україні найдовше.

Про це повідомляє фінське видання Yle, посилаючись на інформацію Тіни Сойні, яка очолює групу волонтерської допомоги в Україні. Загиблий воїн належав до її групи.

Чоловік займався наданням медичної допомоги пораненим бійцям, евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги на передову. Взимку та навесні він знаходився у складі військово-медичної бригади в Бахмуті, де були і тривають запеклі бої.

Зазначається, що доброволець прибув до України невдовзі після того, як росія розпочала повномасштабну війну на території нашої країни. Хороброму воїну не було ще 30 років.

До речі, на війні в Україні станом на осінь 2022 перебувало близько п’ятдесяти фінських добровольців. З міркувань безпеки точніші цифри не повідомляють.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку повномасштабної війни на фронті загинуло 16 добровольців із США. Скільки всього воїнів зі Штатів зараз воює в Україні — невідомо, але може йтися про тисячі людей.