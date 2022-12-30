Пішли на війну добровольцями: на Херсонщині під час обстрілу загинули рідні брати

Воїнів поховали у рідному місті Христинівка

На Херсонщині, бої за яку тривають, загинули двоє українських військових — брати Віктор та Костянтин Кравченко. Вони були добровольцями та захищали рідну країну практично з першого дня повномасштабної війни.

Про смерть братів Кравченка стало відомо 23 грудня. Українських воїнів поховали у рідному місті Христинівка Черкаської області на міському цвинтарі. Віктор та Костянтин були єдиними дітьми в сім’ї. Для батьків це непоправна втрата. Про це повідомляє видання OBOZREVATEL.

До 24 лютого брати проживали у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вони прийшли до військкомату і попросилися добровольцями на службу. І у Віктора і Костянтина був бойовий досвід, раніше вони проходили строкову службу в армії.

Як повідомив перший заступник міського голови Володимир Валюк, йому разом із представником військкомату довелося вручати похоронку батькам загиблих братів.

"З батьком загиблих хлопців ми знайомі, разом раніше працювали. Він інженер-шляховик, їхня мама швачка. У них було лише двоє синів, на жаль, більше нікого не залишилося. Старший син нещодавно одружився з дівчиною із сусіднього села, але дітей у них ще не було", – каже Валюк.

Наголошується, що брати хотіли служити разом. Батьки переживали за них, але прийняли вибір своїх синів. Віктор та Костянтин потрапили до самохідної артилерійської батареї механізованої бригади ім. Князя Острозького.

Вони боронили Київ, Харків, Лиман, довго були під Бахмутом. А буквально місяць тому їх перекинули до Херсонщини на правий берег. Брати загинули під час ворожого артилерійського обстрілу. Їхній розрахунок ворог вирахував за допомогою БПЛА і накрив вогнем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про смерть свого друга на Донбасі.