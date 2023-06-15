Три недели назад потерял брата: на фронте погиб отец четырех детей

Александр был призван в январе 2023 года

В войне с российскими оккупантами Украина ежедневно теряет своих защитников — в селе Дунаец Глуховской общины проводили в последний путь защитника Александра Приймачка. Он погиб 4 июня, менее чем через месяц после гибели на войне своего брата (22 мая).

Об этом рассказывает "Суспільне".

Как рассказал временный исполняющий обязанности начальника местного центра комплектования Олег Лимаренко, Александр Приймачок был призван в январе 2023 года, прошел обучение и был направлен в составе подразделения для выполнения боевых задач.

Герой погиб в Донецкой области

Крестник Александра Приймачка Дмитрий рассказывает, что у героя осталась жена и четверо детей: маленький сын, две взрослые дочери и взрослый сын. Без дедушки тоже остался маленький внук.

Александру было 45 лет

"Он сказал: "Как это ты служишь, а я буду сидеть дома?", и пошел служить. Он был очень отзывчивым человеком, был мне как второй отец", — сказал он.

Герой погиб на 46-м году жизни вблизи населенного пункта Новоочеретоватое Донецкой области, выполняя боевое задание. Воин вырос на Волыни, в 1997 году окончил Глуховский агротехнический колледж, получив специальность техника-строителя.

Как сообщал Телеграф, в ходе боевых действий в Украине погиб первый военный доброволец из Финляндии. Среди остальных финских бойцов, прибывших защищать страну от оккупантов, он находился в Украине дольше всего.