Оставил съемочную площадку, чтобы защищать Украину: на фронте погиб талантливый звукорежиссер
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Герою было 34 года
Каждый день войны с российскими оккупантами забирает у Украины самое ценное — людей, ежедневно погибают наши защитники. Жизнь за Родину отдал звукорежиссер Иван Шульга.
Об этом сообщила команда Starlight Media.
"Талантливый, профессиональный, добрый. Большой патриот своей страны и защитник ее будущего. С 2015 года Иван был частью нашей команды. С началом полномасштабного вторжения он остаил съемочную площадку, чтобы защищать страну на поле боя", – говорится в некрологе.
Коллеги напомнили слова, которые Иван Шульга написал в соцсетях: "Мудрого – не обмануть, честного – не купить, мужественного – не сломать".
"Эти сильные слова сегодня еще раз напоминают нам о том, каким великим человеком он был и что каждый день, каждый на своем месте, мы должны продолжать эту борьбу. Пока последний враг не покинет нашу землю, пока каждый виновный не будет наказан", – добавили в Starlight Media.
О гибели коллеги также сообщили на телеканале "Прямой", где Иван Шульга был звукорежиссером прямых эфиров.
"Мы вспоминаем героя как приветливого, креативного и ответственного человека. В профессию Ивана привело увлечение музыкой. Также Иван любил путешествия. Телеканал "Прямой" выражает соболезнования семье погибшего. Помним и не простим!" – говорится в сообщении телеканала.
Ивану было 34 года, у него остался девятилетний сын.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время выполнения боевого задания в селе Малая Токмачка в Запорожье погиб Алексей Мазур из Винницкой области. Только этой весной он женился. Был ранен и получил травму ног, мог остаться в тылу, но не захотел – продолжил спасать раненых.