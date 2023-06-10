Алексей встал на защиту Украины еще в 2014 году

За каждый день войны с российскими оккупантами Украина платит самую страшную цену — гибнут наши защитники. При выполнении боевого задания в селе Малая Токмачка на Запорожье погиб Алексей Мазур из Винницкой области.

Об этом сообщили "Липовецкие Известия".

Герой родился 11 марта 1995 года, любил спорт, горы, животных и жизнь. Он бегал благотворительные полумарафоны, занимался боевым искусством джиу джитсу, ходил в горы и ездил в велопутешествие.

Алексей вернулся на фронт несмотря на ранения и травму

С началом войны в 2014-м году принимал участие в АТО.

"Прошел конкурсный отбор в пограничный отряд оперативного реагирования "Дозор". Но хотел быть в гуще военных событий. Поэтому выбрал службу военным медиком, фельдшером отделения сбора и эвакуации раненых медицинской роты в бригаде спецназа "Азов", — сказано в сообщении.

Воин встал на защиту Украині с 2014 года

Только этой весной Алексей Мазур женился. Он был ранен и получил травму ног, мог остаться в тылу, но не захотел — продолжил спасать раненых и был профессионалом своего дела.

Алексей был единственным сыном в семье, у него остались мать и жена. Прощание с побратимами из бригады "Азов" состоится в Киеве. После этого героя похоронят в родном Липовце.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб режиссер харьковского детского театра "Каламбур" Никита Калембет. Он был преподавателем, режиссером, драматургом и поэтом.