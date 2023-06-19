Освобождал от россиян Пятихатки: на фронте погиб 26-летний командир отделения

Украина потеряла очередного героя на войне с оккупантами

Во время освобождения села Пятихатки Запорожской области в бою погиб младший сержант, командир боевой машины, командир горно-штурмового отделения Виктор Чулий.

Об этом сообщили в Facebook на странице издания "Щепетівський вісник".

Виктор Чулий родился 6 февраля 1996 года в селе Крупец Шепетовского района Хмельницкой области.

Он погиб 11 июня, с честью исполнив свой служебный долг, говорится в сообщении.

16 июня состоялось прощание с защитником Украины. На похороны, которые прошли в родном селе военного, пришли сотни людей.

"Память о Герое навсегда останется в наших сердцах", — говорится в публикации.

Напомним, что об освобождении населенного пункта Пятихатки официально стало известно 19 июня. До этого о боях за село писали российские пропагандисты. Всего за 2 недели наши военные освободили 8 населенных пунктов на южном направлении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб талантливый украинский звукорежиссер Иван Шульга.

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