Собственным телом закрыл побратимов от взрыва: во Львове простились с воином из Донецка

Погибшему защитнику было 42 года

В тяжелых боях за Украину погиб воин родом из Донецка Андрей Онишко с позывным "Викинг". Прощание с ним состоялось в четверг, 17 августа, в городе Львов.

Об этом информирует Львовская областная государственная администрация.

Трагедия случилась во время выполнения боевого задания. Мужчина собственным телом прикрыл побратимов от взрывной волны и погиб от полученных травм.

Чин похорон прошел в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, а затем городская церемония прощания состоялась на площади Рынок. Военный будет похоронен на Лычаковском кладбище.

Что известно о погибшем воине

Андрей Онишко вместе с семьей переехал из своего родного города во Львов. После начала полномасштабной войны он уступил в ряды Национальной гвардии Украины, где сначала выполнял задачи во 2-й отдельной Галицкой бригаде Западного оперативно-территориального объединения НГУ.

"Спустя некоторое время он вступил в 14-ю бригаду оперативного назначения имени Ивана Богуна. Во время прохождения службы был награжден многочисленными наградами, в частности, нагрудным знаком НГУ "За доблестную службу", — говорится в сообщении.

Известно, что у погибшего осталась супруга и 16-летняя дочь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровно попрощались с погибшим украинским воином Александром Балашовым, который принимал участи в освобождении поселка Урожайное Донецкой области.