Воював із 2014 року і мав нагороду від Залужного: на фронті загинув молодий воїн

Воїнові було 27 років

На Запорізькому напрямку, де точаться важкі бої з окупантами, загинув український військовий Гілевич Вадим Валерійович. У понеділок, 21 серпня, відбулося прощання із захисником.

Трагедія сталася 17 серпня. Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на сторінці Волочиської міської ради у Facebook.

У мерії згадують, що Вадим народився у Лозовій (у Волочиському районі Хмельницької області) 1 листопада 1995 року. Там же він закінчив загальноосвітню школу, а потім продовжив навчання у Підволочиському професійно-технічному ліцеї за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка.

У 2014 році хлопця призвали до лав Збройних сил України. З того часу він проходив військову службу — спочатку строкову, а далі за контрактом. За час своєї служби воїна було відзначено багатьма грамотами та подяками, а також нагороджено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "За зразковість у військовій службі другого ступеня".

"Вадим був доброю, щирою, світлою людиною, надійною опорою для рідних, у нього залишилася мама, дружина, двоє братів, сестра та племінники. Світла пам’ять про Вадима завжди буде жити в наших серцях. Герої не гинуть, вони живуть вічно!", — йдеться у повідомленні міськради.

Зазначається, що розпорядженням мера Костянтина Черниченка, 21 серпня 2023 року, оголошено днем жалоби в громаді. Тому місцевих мешканців просять утриматися від святкових та розважальних заходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях за Україну загинув військовий Андрій Онішко із позивним "Вікінг". У ході бойового завдання він прикрив побратимів від вибухової хвилі своїм тілом, а сам загинув від травм.