Власним тілом закрив побратимів від вибуху: у Львові попрощалися з воїном із Донецька

Загиблому захиснику було 42 роки

У важких боях за Україну загинув воїн родом із Донецька Андрій Онішко із позивним "Вікінг". Прощання з ним відбулося у четвер, 17 серпня, у місті Львів.

Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. Чоловік власним тілом прикрив побратимів від вибухової хвилі та загинув від отриманих травм.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра та Павла, а потім міська церемонія прощання відбулася на площі Ринок. Військового буде поховано на Личаківському цвинтарі.

Що відомо про загиблого воїна

Андрій Онішко разом із родиною переїхав зі свого рідного міста до Львова. Після початку повномасштабної війни він вступив до лав Національної гвардії України, де спочатку виконував завдання у 2-й окремій Галицькій бригаді Західного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

"Через деякий час він вступив до 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна. Під час проходження служби був нагороджений численними нагородами, зокрема, нагрудним знаком НГУ "За доблесну службу", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у загиблого залишилася дружина та 16-річна донька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Рівному попрощалися із загиблим українським воїном Олександром Балашовим, який брав участь у звільненні селища Урожайне Донецької області.