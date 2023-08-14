"Душа разорвалась на части": возлюбленная погибшего воина посвятила ему пронзительный пост
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В сентябре парню должно было исполниться 25 лет
В ходе полномасштабной войны с российским агрессором выполняя спецзадание погиб 24-летний разведчик Антон Сиваш с позывным "Чивас".
Об этом сообщили на странице тактической группы "Реванш" в Facebook.
"Близкие и друзья знали его, как горячего патриота, сопротивления для семьи и друзей. Человека с большим сердцем, стремившегося к бескорыстному служению своему народу", — говорится в сообщении.
Антон Сиваш встал на защиту Родины с первого дня полномасштабной войні и вскоре нашел свое место среди бойцов "Реванша". Его побратимы вспоминают, что воин всегда искал приключения, игнорируя опасность, несмотря на свой спокойный нрав.
"Был надежным артиллеристом и отважным штурмовиком. Его романтической мечтой было построить дом у озера Сиваш, после освобождения Крыма. Но отразив плацдарм на укрепленных позициях врага, после интенсивного боя под лунным сиянием, Бог призвал его к небесной фаланге. Друг, мы продолжим твое дело", — пишут сослуживцы погибшего военного.
Возлюбленная Антона Сиваша Майя Цикун на своей странице в Instagram посвятила ему трогательный пост:
"Моя душа разорвалась на части. Мой самый лучший, мой любимый, самый лучший сын, самый лучший брат и вообще самый лучший из людей. Таких, как ты, на свете не существует. Человек своего слова, Человек с большой буквы… Верный, честный, очень мужественный, духовный. Ты всегда приходил на помощь и никогда ничего не боялся, никогда… С таких, как ты, нужно брать пример. Ты настоящий герой, подлинный патриот, огромная ценность для всего государства".
Девушка вспомнила, что воин оббивал пороги всех учреждений, чтобы пойти защищать свою страну, но его не хотели брать из-за возраста. Однако он все же пошел добровольцем, потому что не мог оставаться в стороне.
"Всегда говорил: "Я воюю не за деньги, мне это все не нужно. Я не хочу, чтобы они пришли в мой дом, к моим близким". Воевал до последнего. Всегда рвался первый в бой, чтобы наказать этих ублюдков. А теперь твою жизнь унесли… Ты не с нами… Я не могу в это поверить… Это потеря не только для родных, это потеря для всей Украины. Ибо таких людей просто не существует, вообще…", — написала Майя.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб Эдуард Ращук, защищавший Родину в рядах подразделения "Химера".