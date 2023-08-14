"Душа разорвалась на части": возлюбленная погибшего воина посвятила ему пронзительный пост

В сентябре парню должно было исполниться 25 лет

В ходе полномасштабной войны с российским агрессором выполняя спецзадание погиб 24-летний разведчик Антон Сиваш с позывным "Чивас".

Об этом сообщили на странице тактической группы "Реванш" в Facebook.

"Близкие и друзья знали его, как горячего патриота, сопротивления для семьи и друзей. Человека с большим сердцем, стремившегося к бескорыстному служению своему народу", — говорится в сообщении.

Антон Сиваш встал на защиту Родины с первого дня полномасштабной войні и вскоре нашел свое место среди бойцов "Реванша". Его побратимы вспоминают, что воин всегда искал приключения, игнорируя опасность, несмотря на свой спокойный нрав.

"Был надежным артиллеристом и отважным штурмовиком. Его романтической мечтой было построить дом у озера Сиваш, после освобождения Крыма. Но отразив плацдарм на укрепленных позициях врага, после интенсивного боя под лунным сиянием, Бог призвал его к небесной фаланге. Друг, мы продолжим твое дело", — пишут сослуживцы погибшего военного.

Возлюбленная Антона Сиваша Майя Цикун на своей странице в Instagram посвятила ему трогательный пост:

"Моя душа разорвалась на части. Мой самый лучший, мой любимый, самый лучший сын, самый лучший брат и вообще самый лучший из людей. Таких, как ты, на свете не существует. Человек своего слова, Человек с большой буквы… Верный, честный, очень мужественный, духовный. Ты всегда приходил на помощь и никогда ничего не боялся, никогда… С таких, как ты, нужно брать пример. Ты настоящий герой, подлинный патриот, огромная ценность для всего государства".

Антон Сиваш. Фото - Майя Цикун/Instagram

Девушка вспомнила, что воин оббивал пороги всех учреждений, чтобы пойти защищать свою страну, но его не хотели брать из-за возраста. Однако он все же пошел добровольцем, потому что не мог оставаться в стороне.

"Всегда говорил: "Я воюю не за деньги, мне это все не нужно. Я не хочу, чтобы они пришли в мой дом, к моим близким". Воевал до последнего. Всегда рвался первый в бой, чтобы наказать этих ублюдков. А теперь твою жизнь унесли… Ты не с нами… Я не могу в это поверить… Это потеря не только для родных, это потеря для всей Украины. Ибо таких людей просто не существует, вообще…", — написала Майя.

Антон Сиваш. Фото - Майя Цикун/Instagram

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб Эдуард Ращук, защищавший Родину в рядах подразделения "Химера".